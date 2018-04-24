Движение на Рязанском проспекте по направлению в центр затруднено из-за ДТП с участием самосвала

Движение транспорта на Рязанском проспекте по направлению в центр столицы затруднено из-за произошедшего ДТП, сообщает единый транспортный портал в Twitter.

«Серьезное ДТП на Рязанском проспекте в районе д. 16. Затруднено движение в центр. Могут быть задержки по маршрутам автобусов «м7», «т63», №29, 143, 169, 279. Пожалуйста, объезжайте этот участок и, по возможности, используйте другие виды транспорта», — говорится в сообщении.