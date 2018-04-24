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Движение на Рязанском проспекте по направлению в центр затруднено из-за ДТП с участием самосвала
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Движение на Рязанском проспекте по направлению в центр затруднено из-за ДТП с участием самосвала 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Движение транспорта на Рязанском проспекте по направлению в центр столицы затруднено из-за произошедшего ДТП, сообщает единый транспортный портал в Twitter.
«Серьезное ДТП на Рязанском проспекте в районе д. 16. Затруднено движение в центр. Могут быть задержки по маршрутам автобусов «м7», «т63», №29, 143, 169, 279. Пожалуйста, объезжайте этот участок и, по возможности, используйте другие виды транспорта», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на Рязанском проспекте столкнулись самосвал, перевозивший щебень, и два легковых автомобиля. В результате ДТП грузовик опрокинулся на одну из машин и засыпал ее щебнем. В результате аварии один человек погиб и один пострадал.
Агентство «Москва»: последние новости
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