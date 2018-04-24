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«Никто без воды не останется»: в «Водоканале» прокомментировали потоп на улице Пролетарской
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«Никто без воды не останется»: в «Водоканале» прокомментировали потоп на улице Пролетарской 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Точная причина утечки на улице Пролетарской станет известна в ближайшее время. Специалисты «Водоканала» уже приступили к работам. Об этом калининградским «Вестям» рассказали в пресс-службе предприятия во вторник, 24 апреля.
«В 19:00 поступила заявка. Аварийная бригада выехала, перекрыли трубопровод. Утечку локализовали без отключения абонентов. Никто без воды не останется», — рассказали в пресс-службе «Водоканала».
Отмечается, что сейчас специалисты предприятия задействовали спецтехнику, чтобы выяснить причины аварии.
Напомним, что там на набережной сегодня вечером произошёл потом. Лестничные спуски превратились в каскады водопадов. Мощные потоки стекают в пруд с улицы Пролетарской. По всей видимости, вода бьет из под асфальта на тротуаре. Залило и проезжую часть.
Автомобилистам пришлось резко сбавлять скорость на этом участке дороги. Первыми на место коммунальной аварии прибыли сотрудники ДПС. Они отправили пешеходов в обход, поскольку произошёл частичный размыв тротуарного покрытия. Есть риск попросту провалиться. Чуть позже приехали и специалисты водоканала. Они выставили заграждение. Причину потопа пока не прокомментировали.
На улице Пролетарской в Калининграде вода бьёт из под земли (обновлено)
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