«Никто без воды не останется»: в «Водоканале» прокомментировали потоп на улице Пролетарской

Точная причина утечки на улице Пролетарской станет известна в ближайшее время. Специалисты «Водоканала» уже приступили к работам. Об этом калининградским «Вестям» рассказали в пресс-службе предприятия во вторник, 24 апреля.

«В 19:00 поступила заявка. Аварийная бригада выехала, перекрыли трубопровод. Утечку локализовали без отключения абонентов. Никто без воды не останется», — рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Отмечается, что сейчас специалисты предприятия задействовали спецтехнику, чтобы выяснить причины аварии.

Напомним, что там на набережной сегодня вечером произошёл потом. Лестничные спуски превратились в каскады водопадов. Мощные потоки стекают в пруд с улицы Пролетарской. По всей видимости, вода бьет из под асфальта на тротуаре. Залило и проезжую часть.

Автомобилистам пришлось резко сбавлять скорость на этом участке дороги. Первыми на место коммунальной аварии прибыли сотрудники ДПС . Они отправили пешеходов в обход, поскольку произошёл частичный размыв тротуарного покрытия. Есть риск попросту провалиться. Чуть позже приехали и специалисты водоканала. Они выставили заграждение. Причину потопа пока не прокомментировали.

На улице Пролетарской в Калининграде вода бьёт из под земли (обновлено)