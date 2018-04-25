В «Водоканале» объяснили причины аварии на Пролетарской

Сегодня локализуют прорыв трубы, который произошёл накануне на улице Пролетарской. Вода затопила проезжую часть и пешеходную зону напротив Нижнего пруда.

На месте происшествия работают аварийные службы. Часть трубы подлежит замене в течение дня, тротуар и асфальтовое покрытие восстановят за несколько дней.

Александр Небесихин, пресс-секретарь «Водоканала»:

— Срок службы данного трубопровода, он изношен. Так как эксплуатируется больше 50 лет, соответственно выходит из строя.

Основная часть работы проводилась ночью спецтехникой, то есть как только выявили причину и объем работы приняли решение перенести на утро. На время работ потребителей не отключали от водоснабжения.

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