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В «Водоканале» объяснили причины аварии на Пролетарской
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В «Водоканале» объяснили причины аварии на Пролетарской 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня локализуют прорыв трубы, который произошёл накануне на улице Пролетарской. Вода затопила проезжую часть и пешеходную зону напротив Нижнего пруда.
На месте происшествия работают аварийные службы. Часть трубы подлежит замене в течение дня, тротуар и асфальтовое покрытие восстановят за несколько дней.
Александр Небесихин, пресс-секретарь «Водоканала»:
— Срок службы данного трубопровода, он изношен. Так как эксплуатируется больше 50 лет, соответственно выходит из строя.
Основная часть работы проводилась ночью спецтехникой, то есть как только выявили причину и объем работы приняли решение перенести на утро. На время работ потребителей не отключали от водоснабжения.
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