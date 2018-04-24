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На Рязанском проспекте в столице КамАЗ с щебнем снес две машины
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На Рязанском проспекте в столице КамАЗ с щебнем снес две машины 

Авторадио 57 минут назад
Полиция в Москве выясняет причины серьезного ДТП на Рязанском проспекте. Происшествие попало в объектив камеры наблюдения. КамАЗ, груженый щебнем, вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил внедорожник. По инерции грузовик выбросило на встречную полосу, где он перевернулся еще на одну машину. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом сообщают «Вести. Дежурная часть». Инцидент произошел в районе пересечения проспекта с Луховицкой улицей. Движения в сторону центра сейчас затруднено.
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