На Рязанском проспекте в столице КамАЗ с щебнем снес две машины

Полиция в Москве выясняет причины серьезного ДТП на Рязанском проспекте. Происшествие попало в объектив камеры наблюдения. КамАЗ, груженый щебнем, вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил внедорожник. По инерции грузовик выбросило на встречную полосу, где он перевернулся еще на одну машину. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом сообщают «Вести. Дежурная часть». Инцидент произошел в районе пересечения проспекта с Луховицкой улицей. Движения в сторону центра сейчас затруднено.