Трамп выразил соболезнования в связи с наездом на пешеходов в Торонто 

Президент США Дональд Трамп в твиттере выразил соболезнование семьям погибших и пострадавшим при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто.
"Американцы стоят вместе с премьер-министром Джастином Трюдо и всей Канадой. Наши мысли и молитвы со всеми вами", — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что в Канаде предъявили обвинения в убийстве первой степени десяти человек водителю микроавтобуса, который наехал на людей в Торонто.
Также ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство 13 человек.
Трагедия произошла на фоне проходящих в городе встреч глав МИД и МВД стран G7. Свою помощь в расследовании наезда канадцам уже предложили власти США.
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