Трамп выразил соболезнования в связи с наездом на пешеходов в Торонто

Президент США Дональд Трамп в твиттере выразил соболезнование семьям погибших и пострадавшим при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто.

"Американцы стоят вместе с премьер-министром Джастином Трюдо и всей Канадой. Наши мысли и молитвы со всеми вами", — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что в Канаде предъявили обвинения в убийстве первой степени десяти человек водителю микроавтобуса, который наехал на людей в Торонто.

Также ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство 13 человек.

Трагедия произошла на фоне проходящих в городе встреч глав МИД МВД стран G7. Свою помощь в расследовании наезда канадцам уже предложили власти США.