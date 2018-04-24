ЦОДД: Попавший в аварию на Рязанском проспекте самосвал не имел пропуска для передвижения по Москве 

Грузовик, ставший участником ДТП на Рязанском проспекте, не имел необходимого пропуска для передвижения по Москве, сообщает ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в своем официальном аккаунте в Twitter.
«На Рязанском проспекте произошло крупное ДТП. Один из участников — самосвал с щебнем — не имел пропуска для передвижения по Москве», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на Рязанском проспекте столкнулись самосвал, перевозивший щебень, и два легковых автомобиля. В результате ДТП грузовик опрокинулся на одну из машин и засыпал ее щебнем. В результате аварии один человек погиб и один пострадал. В свою очередь, на едином транспортном портале предупредили москвичей, что в связи с аварией затруднено движение на Рязанском проспекте по направлению в центр, могут быть задержки по маршрутам автобусов «м7», «т63», №29, 143, 169, 279.