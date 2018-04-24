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ЦОДД: Попавший в аварию на Рязанском проспекте самосвал не имел пропуска для передвижения по Москве
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ЦОДД: Попавший в аварию на Рязанском проспекте самосвал не имел пропуска для передвижения по Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Грузовик, ставший участником ДТП на Рязанском проспекте, не имел необходимого пропуска для передвижения по Москве, сообщает ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в своем официальном аккаунте в Twitter.
«На Рязанском проспекте произошло крупное ДТП. Один из участников — самосвал с щебнем — не имел пропуска для передвижения по Москве», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на Рязанском проспекте столкнулись самосвал, перевозивший щебень, и два легковых автомобиля. В результате ДТП грузовик опрокинулся на одну из машин и засыпал ее щебнем. В результате аварии один человек погиб и один пострадал. В свою очередь, на едином транспортном портале предупредили москвичей, что в связи с аварией затруднено движение на Рязанском проспекте по направлению в центр, могут быть задержки по маршрутам автобусов «м7», «т63», №29, 143, 169, 279.
Агентство «Москва»: последние новости
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