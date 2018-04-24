ЦОДД: Попавший в аварию на Рязанском проспекте самосвал не имел пропуска для передвижения по Москве

Грузовик, ставший участником ДТП на Рязанском проспекте, не имел необходимого пропуска для передвижения по Москве, сообщает ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в своем официальном аккаунте в Twitter.

«На Рязанском проспекте произошло крупное ДТП. Один из участников — самосвал с щебнем — не имел пропуска для передвижения по Москве», — говорится в сообщении.