Десять человек погибли в результате инцидента в Торонто

Ранения получили 15 человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии, двое в тяжелом. Среди жертв и пострадавших есть как студенты, так и пожилые люди, которые сидели на лавочках. По словам одного из свидетелей, машина сбила женщину, которая прогуливалась с ребенком в коляске.

Водитель пикапа, который в понедельник совершил наезд на людей на улице Йонг в районе Финч-авеню в Северном Йорке в Торонто, действовал «намеренно», сказал Марк Сондерс, начальник полиции этого города, где в момент трагедии проходила встреча министров иностранных дел «большой семерки», сообщает Агентство Франс-Пресс . «Этот акт кажется явно преднамеренным», — признал Марк Сондерс на пресс-конференции. Водитель сначала ехал по проезжей части, а затем выехал на тротуар и начал давить находившихся там людей. Йонг-стрит — главная артерия Торонто, и она широко известна как самая длинная улица в Канаде.

"Информация, доступная на данном этапе, указывает на то, что это событие, похоже, не связано с национальной безопасностью", — сказал в свою очередь министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл. Инцидент расследуется службами безопасности и разведки Канады. «Это будет длительное расследование», — сообщил источник в местной полиции. По его словам, в этом районе было много свидетелей и камер наблюдения. «Множество пешеходов наслаждались неимоверно теплым солнечным днем», — сказал источник. «Я был глубоко опечален, узнав о трагической и бессмысленной атаке в Торонто», — сказал премьер-министр Джастин Трюдо . Как уточняет AFP, термин «атака», а его премьер произнес на французском языке, не предполагает «террористической активности, которая может угрожать национальной безопасности».

Тем временем стала известна личность злоумышленника. CBC News сообщила, что это некий Алик Минасян, ему 25 лет. Он проживает в Ричмонд-Хилл, в северном пригороде Торонто. Профиль в LinkedIn идентифицирует его как студента в колледже Сенека. По сообщению правительственных чиновников, «подозреваемый не связан с какой-либо организованной террористической группой, и он не представляет большую угрозу национальной безопасности». Ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов и не был замечен в каких-либо криминальных историях.

Выехавший на тротуар фургон давил людей одного за другим, двигаясь зигзагами

Силовики склоняются к версии, что у Минасяна, гражданина Канады с армянскими корнями, имеются серьезные проблемы с психикой. Иными словами, следствие склонно представить инцидент как дело рук психопата, а не террориста. Первые результаты расследования полиция обещала огласить во вторник вечером. На момент подписания этого номера в печать, канадские силовики так и не огласили мотив, которым руководствовался злоумышленник, хотя и провели его допрос.

Напомним, что инцидент произошел в понедельник около 13.30 часов. В полицию поступил звонок о том, что белый фургон давит пешеходов во время движения по тротуарам улицы Йонг. По словам очевидцев, машина двигалась со скоростью не менее 60 километров в час. Один из свидетелей сказал, что фургон косил все на своем пути: пешеходов, почтовые ящики, электрические столбы, скамейки и пожарные гидранты, даже не пытаясь остановиться.

Водитель был арестован через 26 минут, не оказав сопротивления. «Выходи из машины, или тебя расстреляют», — предупредили его офицеры после того, как приблизились к ней. «Стреляйте в голову», — улыбаясь, ответил Минасян, одетый в темную одежду. По словам очевидцев, он показал какой-то жест полицейским, прежде чем лечь на землю. Позже выяснилось: он сказал о якобы имещемся у него пистолете.

По словам свидетелей, выехавший на тротуар фургон «принялся давить людей одного за другим», при этом он «двигался зигзагами». Минасян успел проехать около километра, прежде чем остановился. Амир Бахмайе, студент, находился в этом районе во время атаки.

"Я видел, как мчится этот сумасшедший фургон, он давил людей одного за другим, — сказал свидетель. — Я уверен, что это было похоже на теракт, потому что он ехал очень быстро, как сумасшедший. Я приехал сюда учиться из Ирана, и мне говорили о том, что это безопасная страна, но все оказалось не так".

Газета «Торонто стар» между тем прямо указывает на возможный теракт, напоминая о том, что в 2014 году в Квебеке некий Натан Сирилло устроил стрельбу в Национальном военном мемориале в Оттаве, а в 2017 году произошел массовый расстрел мусульман в Исламском культурном центре в Квебеке.