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Канадцы собрали пострадавшим от наезда фургона 695 тысяч долларов
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Канадцы собрали пострадавшим от наезда фургона 695 тысяч долларов 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Жители Канады собрали более 893 тысячи канадских долларов (695 тысяч долларов США) в помощь пострадавшим и семьям погибших в результате наезда фургона на пешеходов в Торонто, передает ТАСС.
Всего планируется собрать 2 миллиона канадских долларов (1,55 миллиона долларов США). Средства будут позже перечислены семьям погибших и пострадавших.
Напомним, трагедия произошла в минувший понедельник на улице Янг. Фургон выехал на тротуар и начал сбивать пешеходов. Водителя машины задержали, им оказался 25-летний Алек Минассиан, проживающий в пригороде Торонто. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.
В результате ЧП погибли 10 человек, еще 14 пострадали. Среди раненых есть гражданка РФ.
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