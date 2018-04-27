Канадцы собрали пострадавшим от наезда фургона 695 тысяч долларов

Жители Канады собрали более 893 тысячи канадских долларов (695 тысяч долларов США) в помощь пострадавшим и семьям погибших в результате наезда фургона на пешеходов в Торонто, передает ТАСС

Всего планируется собрать 2 миллиона канадских долларов (1,55 миллиона долларов США). Средства будут позже перечислены семьям погибших и пострадавших.

Напомним, трагедия произошла в минувший понедельник на улице Янг. Фургон выехал на тротуар и начал сбивать пешеходов. Водителя машины задержали, им оказался 25-летний Алек Минассиан, проживающий в пригороде Торонто. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

В результате ЧП погибли 10 человек, еще 14 пострадали. Среди раненых есть гражданка РФ.