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Полиция уточнила число пострадавших при наезде на пешеходов в Торонто
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Полиция уточнила число пострадавших при наезде на пешеходов в Торонто 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Не менее 16 человек пострадали, еще 10 погибли в результате наезда минивэна на пешеходов в Торонто в понедельник, сообщила полиция Торонто в пятницу.
Ранее сообщалось о 15 пострадавших и 10 погибших.
"В трагедии на улице Янг 16 (человек) получили ранения и 10 погибли. Общее количество ожидаемых обвинений — 16 попыток убийства и 10 убийств первой степени", — говорится в сообщении в Twitter правоохранительного ведомства.
Как сообщается, полиция также официально идентифицировала личности всех жертв инцидента. Среди них есть восемь женщин и двое мужчин. Кроме канадских граждан, в наезде погибла одна гражданка Кореи и гражданин Иордании.
Правоохранители подчеркнули, что уже получили показания 170 свидетелей по делу и намерены провести еще до 100 допросов.
В понедельник минивэн наехал на пешеходов в Торонто. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий остаются неизвестными.
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