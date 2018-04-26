Пострадавшая в ДТП в Торонто 91-летняя россиянка идет на поправку

УФА, 26 апр — РИА Новости . Гражданка России, 91-летняя ветеран труда Великой Отечественной войны Александра Кожевникова, пострадавшая в результате инцидента с наездом автомобиля на пешеходов в канадском Торонто, идет на поправку, но ничего не помнит о происшествии, сообщила РИА Новости внучка пострадавшей россиянки Юлия Меркель.

Ранее в посольстве России в Канаде сообщали, что в трагическом инциденте 23 апреля в результате умышленного наезда минивэна на пешеходов в Торонто пострадала гражданка России, имеющая и канадское гражданство. Это уроженка Удмуртии Александра Степановна Кожевникова 1927 года рождения, она является ветераном труда Великой Отечественной войны.

"Она перенесла операцию. Состояние бабушки удовлетворительное, мы на связи с докторами клиники. Врачи сообщают, что бабушка идет на поправку, прогнозы хорошие. Правда она не помнит момент происшествия", — сообщила агентству Юлия Меркель.

В понедельник минивэн наехал на пешеходов в Торонто, жертвами инцидента стали 10 человек, еще 15 пострадали. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий остаются неизвестными.