При атаке на пешеходов в Торонто пострадала россиянка, ветеран ВОВ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Канаде.

По информации дипломатов, состояние 90-летней Александры Степановны Кожевниковой, которая родилась в Ижевске, оценивается как стабильное. В настоящее время она находится в лечебном учреждении под наблюдением врачей. Ей оказана вся необходимая помощь.

"Генеральное консульство РФ в Торонто находится в постоянном контакте с сыном пострадавшей. По информации госпиталя, куда была доставлена Кожевникова, она получила травмы от удара по касательной и от падения на землю", — подчеркнули в дипмиссии.

Родственники рассчитывают, что на скорое выздоровление и выписку Александры Степановны.

Напомним, что трагедия произошла 23 апреля. Микроавтобус, за рулем которого находился 25-летний Алек Минасян , наехал на толпу пешеходов. Злоумышленник был задержан правоохранителями, ему предъявлены обвинения.

Стражи порядка выясняют мотивы, побудившие молодого человека пойти на преступление. В результате инцидента погибли 10 человек, еще 15 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Канадские власти пока не оглашают полный список жертв в связи с просьбами родственников, которые стремятся избежать публичности.