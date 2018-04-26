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При атаке на пешеходов в Торонто пострадала россиянка, ветеран ВОВ
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При атаке на пешеходов в Торонто пострадала россиянка, ветеран ВОВ 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Канаде.
По информации дипломатов, состояние 90-летней Александры Степановны Кожевниковой, которая родилась в Ижевске, оценивается как стабильное. В настоящее время она находится в лечебном учреждении под наблюдением врачей. Ей оказана вся необходимая помощь.
"Генеральное консульство РФ в Торонто находится в постоянном контакте с сыном пострадавшей. По информации госпиталя, куда была доставлена Кожевникова, она получила травмы от удара по касательной и от падения на землю", — подчеркнули в дипмиссии.
Родственники рассчитывают, что на скорое выздоровление и выписку Александры Степановны.
Напомним, что трагедия произошла 23 апреля. Микроавтобус, за рулем которого находился 25-летний Алек Минасян, наехал на толпу пешеходов. Злоумышленник был задержан правоохранителями, ему предъявлены обвинения.
Стражи порядка выясняют мотивы, побудившие молодого человека пойти на преступление. В результате инцидента погибли 10 человек, еще 15 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Канадские власти пока не оглашают полный список жертв в связи с просьбами родственников, которые стремятся избежать публичности.
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