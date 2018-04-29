При наезде на пешеходов в Торонто пострадала 90-летняя россиянка

90-летняя гражданка России пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Торонто, передает ТВ Центр

По данным посольства, пострадавшая — Александра Степановна Кожевникова, 1927 года рождения, имеет гражданство Канады. Женщина — ветеран труда Великой Отечественной войны. Во время инцидента она получила травмы от удара по касательной и от падения на землю.

"Она перенесла операцию. Состояние бабушки удовлетворительное, мы на связи с докторами клиники. Врачи сообщают, что бабушка идет на поправку, прогнозы хорошие. Правда она не помнит момент происшествия", — рассказала внучка пострадавшей Юлия Меркель.