При наезде на пешеходов в Торонто пострадали 16 человек

Полиция уточнила число пострадавших при наезде на пешеходов в Торонто. Всего ранения получили 16 человек, передает РИА Новости . Ранее сообщалось о 15 пострадавших, в том числе одной гражданке РФ. Погибли десять человек, в основном это женщины.

Общее количество ожидаемых обвинений, которые будут предъявлены 25-летнему Алеку Минассяну — 16 попыток убийства и десять убийств первой степени.

Выехав на фургоне на тротуар оживленной Янг-стрит в Торонто, злоумышленник в первую очередь старался наехать на женщин. Это выяснилось в ходе допроса злоумышленника.