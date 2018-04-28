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При наезде на пешеходов в Торонто пострадали 16 человек
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При наезде на пешеходов в Торонто пострадали 16 человек 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Полиция уточнила число пострадавших при наезде на пешеходов в Торонто. Всего ранения получили 16 человек, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о 15 пострадавших, в том числе одной гражданке РФ. Погибли десять человек, в основном это женщины.
Общее количество ожидаемых обвинений, которые будут предъявлены 25-летнему Алеку Минассяну — 16 попыток убийства и десять убийств первой степени.
Выехав на фургоне на тротуар оживленной Янг-стрит в Торонто, злоумышленник в первую очередь старался наехать на женщин. Это выяснилось в ходе допроса злоумышленника.
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