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Россиянка пострадала в результате инцидента в Торонто
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Россиянка пострадала в результате инцидента в Торонто 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: Капитал страны
РИА Новости: Посольство РФ в Канаде: Россиянка пострадала в результате инцидента в Торонто, ее состояние стабильное, генконсульство находится на связи с ее родными
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