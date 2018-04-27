Жители Канады собрали пострадавшим от наезда фургона в Торонто $695 тысяч

ОТТАВА, 27 апреля. / ТАСС /. Жители Канады собрали более 893 тыс. канадских долларов ($695 тыс.) в помощь пострадавшим и семьям погибших в результате инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто в понедельник. Соответствующая информация опубликована в четверг на сайте онлайн-пожертвований torontofoundation.ca, где организован сбор средств.

По данным на 19:00 по времени Оттавы (02:00 мск пятницы), в фонд поступило уже 893,3 тыс. канадских долларов. Всего планируется собрать 2 млн канадских долларов ($1,55 млн). Все средства позже будут перечислены семьям погибших и пострадавших.

ЧП произошло 23 апреля в 13:26 по местному времени (20:26 мск) на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал сбивать людей. Полиция задержала водителя машины, им оказался 25-летний Алек Минассиан, проживающий в Ричмонд-Хилле — северном пригороде Торонто. Ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

В результате наезда погибли 10 человек, еще 14 получили ранения. Среди пострадавших есть гражданка России Александра Кожевникова 1927 года рождения, у которой также есть канадский паспорт. Как сообщила в среду журналистам премьер-министр провинции Онтарио Кейтлин Уинн, полиция пока не будет публиковать весь список погибших и разглашать какие-то его другие детали.