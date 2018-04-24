Две иномарки столкнулись в Подольске

Две иномарки столкнулись на одном из перекрестков в Подольске

Во вторник в подмосковном Подольске на перекрестке улиц Большая Серпуховская, Стекольникова и Матросская столкнулись две иномарки, передает РИАМО В Подольске около 13:40 на перекрестке улиц Большая Серпуховская, Стекольникова и Матросская столкнулись два легковых автомобиля Mazda KIA . На месте аварии находились две женщины, одна из которых звонила по телефону, а другая фотографировала ДТП. Столкновение не сильное. Вероятнее всего, в аварии никто не пострадал. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", на 14:00 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от дома N44 на Большой Серпуховской улице до поворота на проспект Ленина.