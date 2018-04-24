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Две иномарки столкнулись в Подольске
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Две иномарки столкнулись на одном из перекрестков в Подольске 

Газета.Ru 1 час назад
Во вторник в подмосковном Подольске на перекрестке улиц Большая Серпуховская, Стекольникова и Матросская столкнулись две иномарки, передает РИАМО.
В Подольске около 13:40 на перекрестке улиц Большая Серпуховская, Стекольникова и Матросская столкнулись два легковых автомобиля Mazda и KIA. На месте аварии находились две женщины, одна из которых звонила по телефону, а другая фотографировала ДТП. Столкновение не сильное. Вероятнее всего, в аварии никто не пострадал.
По данным сервиса "Яндекс. Пробки", на 14:00 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от дома N44 на Большой Серпуховской улице до поворота на проспект Ленина.
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