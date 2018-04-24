Один из ямальских зимников закрылся до следующей зимы

Сезонная дорога «Азовы-Теги» закрыта для проезда автомобилей до следующей зимы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба регионального правительства.

На зимнике «Лабытнанги — Мужи — Азовы» разрешено движение машин до 30 тонн, на сезонной дороге «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале» ограничение по весу машин — 20 тонн.

Остальные зимники работают в дневном и ночном режимах. «Салехард — Надым» с 8 утра и до 20 часов открыт для автомобилей массой до 3,5 тонн, ночью сюда пускают транспорт тяжелее — до 30 тонн. На «Уренгой — Красноселькуп» днем пропускают только полноприводные машины..