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Один из ямальских зимников закрылся до следующей зимы
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Один из ямальских зимников закрылся до следующей зимы 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
Сезонная дорога «Азовы-Теги» закрыта для проезда автомобилей до следующей зимы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба регионального правительства.
На зимнике «Лабытнанги — Мужи — Азовы» разрешено движение машин до 30 тонн, на сезонной дороге «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале» ограничение по весу машин — 20 тонн.
Остальные зимники работают в дневном и ночном режимах. «Салехард — Надым» с 8 утра и до 20 часов открыт для автомобилей массой до 3,5 тонн, ночью сюда пускают транспорт тяжелее — до 30 тонн. На «Уренгой — Красноселькуп» днем пропускают только полноприводные машины..
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