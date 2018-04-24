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В Краснодаре на пешеходном переходе иномарка сбила 9-летнего мальчика
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В Краснодаре на пешеходном переходе иномарка сбила 9-летнего мальчика 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
ДТП произошло днём 23 апреля на улице Колхозной. Как рассказали порталу «За Рулём — Кубань» в ГИБДД Краснодара, 38-летний водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь в направлении улицы Серова, напротив дома №18 по улице Колхозной, сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик, которого доставили в ДККБ Краснодара. Предварительный виновник — водитель иномарки, нарушивший правила проезда пешеходного перехода.
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