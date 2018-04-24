Подросток, нелегал и сын бизнесмена: как страшные автоаварии изменили кировчан

Нелегальное такси

В мае прошлого года суд приговорил к четырем с половиной годам колонии-поселения водителя «Газели», который в августе 2016-го спровоцировал аварию, унесшую жизни семи человек. Суд установил, что водитель грузовичка пошел на обгони выехал на встречную полосу, где столкнулся с междугородней маршруткой.

Хотя виновником страшной аварии был не водитель такси, прокуратура начала проверять работуавтоперевозчика, который эксплуатировал микроавтобус. Одновременно в соцсетях стали появляться данные, что у водителя микроавтобуса не было разрешения на работу. После проверок они подтвердились. Оказалось, что договор водителя с автоперевозчиком истек за три месяца за трагедии, и он работал нелегально.

Многие местные жители знали об этом, но продолжали пользоваться услугами такси — автобусы, говорили они, ездят нерегулярно, а добираться в центр области из районов как-то нужно. Чиновники и депутаты после трагедии обещали организовать проверку микроавтобусов, работающих на междугородних маршрутах, но этого так и не произошло. Более того, по словам транспортников, «нелегалы» забрали себе самые выгодные с точки зрения пассажирооборота маршруты. И это значит, что когда-нибудь трагедия может повториться.

«Нелегальные частники не платят налоги, не проходят предрейсовый технический осмотр автомобилей и медосмотр водителей, — говорит глава «КировПассажирАвтотранса» Денис Пырлог. — Все это влияет на безопасность дорожного движения. Но пока законодательство не позволяет с ними бороться».

ДТП у «Октября»

Впрочем, были и ДТП, которые очень сильно изменили жизнь города. В их числе трагедия, которая произошла 22 сентября 2012 года возле кинотеатра «Октябрь»: автомобиль « БМВ Х5» на высокой скорости столкнулся с «одиннадцатой». От удара « ВАЗ » отлетел на припаркованный « Опель », а джип врезался в двигавшуюся навстречу «девятку». В аварии погибли три человека, включая водителя «одиннадцатой», еще семь получили травмы.

Возможно, эта авария забылась бы через несколько недель, если бы за рулем «БМВ» не сидел сын крупного кировского предпринимателя Эдуард Игнятян. Этот представитель«золотой молодежи» был известен жителям города еще до трагедии — в сети было много роликов, на которых он гоняет по городу, проезжает на красный, выезжает на «встречку» и паркуется, перекрывая проезжую часть. Нашлись свидетели, утверждавшие, что автохам и в тот злополучный вечер ехал по улице со скоростью больше 150 километров в час. Несмотря на это, сначала полицейские считали виновником аварии погибшего водителя «одиннадцатой».

Когда подробности аварии стали известны общественности, соцсетив «закипели». Кировчане считали, что Игнатяну при помощи влиятельного и богатого отца удастся избежать наказания, и вскоре самые активные из них провели у здания правительства области митинг, где требовали привлечь к ответу любителя уличных гонок. После этого «лед тронулся» — виновников ДТП официально стало двое.

Правда, по версии адвоката потерпевших и независимых экспертов, «ВАЗ» в момент аварии стоял на месте, это значит, что виновник в этой аварии мог быть только один — Эдуард Игнатян. Сторона защиты утверждала, что в момент аварии гонщик был под действием наркотиков и алкоголя.

«Есть свидетель, который говорил о том, что на место ДТП приезжала группа армян, по чьей указке медики тут же влили в Эдуарда три литра физраствора. Капельница была сделана еще до 6 утра. Они же выдернули из «БМВ» регистратор. Я точно знаю, что в 4 утра была составлена одна схема ДТП, а в 7 утра появилась уже совсем другая», — заявлял представитель потерпевших Валерий Рылов.

Игнатян так и не стал единственным виновником ДТП, но общественный резонанс сыграл свою роль — он получил пять с половиной лет колонии-поселения. Пока он отбывал наказание в Верхнекамском районе, в соцсетях гуляли слухи о том, что для него там выстроили отдельный дом. Вскоре он попытался выйти по УДО, однако общественники заметили, что из его личного дела «вытерли» отметки о пяти нарушениях. Через несколько дней у Игнатяна нашли два лезвия. Многие сомневались в том, что запрещенные предметы действительно принадлежали ему, однако виновнику ДТП ужесточили режим — перевели в исправительную колонию общего режима в Омутнинском районе. Игнатян должен выйти оттуда через год — в ноябре 2018 года.

После скандального ДТП кировский предприниматель Сергей Косолапов организовал движение «Ночной патруль». Каждую пятницу и субботу группа кировчан собирается в ГИБДД на инструктаж, а затем выезжает на улицы города, чтобы помогать сотрудникам ДПС ловить пьяных водителей. На счету «Ночного патруля» пойманные подшофе помощники судей, полицейские, прокуроры, военные и чиновники, однако не все кировчане одобряют их «помощь», считая, что выявлятьнарушителей должны сотрудники ГИБДД, некоторые и вовсе называют активистов«стукачами».

Не исправился

Хотя был и случаи, когда активистам «Ночного патруля» были благодарны, пожалуй, все горожане. В октябре 2014 года они вместе с сотрудниками ГИБДД остановили черный автомобиль «БМВ». За рулем его был «малолетний гонщик» Илья Фарафонов-Прозоров. Он стал известен всей стране в мае 2009 года, когда на машине, принадлежащей его матери-адвокату, сбил подростков, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Один из них погиб, а двое остались инвалидами. На момент аварии Фарафонову было всего 13 лет, поэтому дело в отношении него было прекращено. Кировские депутаты после этого случая даже пытались внести в Госдуму закон о снижении возраста наступления уголовной ответственности. При этом мать школьника жаловалась, что «все терроризируют ее ребенка» и желают ему зла.

После нескольких неудачных попыток подростка все же ненадолго поместили учебно-воспитательное заведение закрытого типа, но это не помогло ему исправиться. В 2012 году подросшего Фарафонова с приятелями снова задержали за рулем без прав, теперь уже в состоянии наркотического опьянения. Суд признал его виновным в хранении и перевозке наркотиков, но вынес очень мягкий приговор: 1,5 года лишения свободы условно.

В 2014 году Фарафонова, поменявшего фамилию на Прозорова, снова задержали без прав. Как тогда сообщил глава«Ночного патруля» Сергей Косолапов, машина Фарафонова давно значилась в ориентировке. В тот раз на него составили протокол за вождение без прав, а машину отправили на штрафстоянку». За месяц до этого случая на него уже составляли такой же протокол, но после этого бесправник сменил номера на своей машине. Вновь проследить за передвижением Фарафонова и его задержать удалось благодаря информации, поступившей по телефону доверия «Ночного патруля». С тех пор информации о его пьяной езде больше не поступало. Мать Фарафонова продолжает заниматься адвокатской работой.