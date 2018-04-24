В Пакистане в результате атак смертников погибло как минимум 5 полицейских

Исламабад, 24 апреля / Синьхуа / — Сегодня 3 смертника сегодня атаковали полицейских и работников служб безопасности в Кветте, административном центре штата Белуджистан на юго-западе Пакистана, в результате как минимум 5 полицейских погибло и 7 человек получили ранения. Об этом сообщило военное командование Пакистана.

Пакистанский межведомственный директорат по связям с общественностью в тот день вечером опубликовал заявление о том, что смертник в Кветте атаковал полицейскую машину, активировав переносное взрывное устройство, в результате чего 5 полицейских погибли на месте и еще 7 человек получили ранения.

В заявлении также говорится, что еще 2 смертника попытались атаковать КПП пограничных войск, однако были убиты работниками службы безопасности. Никто из работников службы безопасности не пострадал.

Работники службы безопасности Пакистана уже оцепили место происшествия, а также задержали возможных соучастников атаковавших.

До настоящего момента ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инциденты. —0—