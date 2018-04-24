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Водитель-убийца из Торонто оставил странное сообщение в сети
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Водитель-убийца из Торонто оставил странное сообщение за несколько минут до трагедии 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: EPA
За несколько минут до того, как выехать на улицы Торонто и вылететь на тротуар, полный людей, водитель-убийца оставил странное сообщение в Facebook. Об этом сообщила полиция Торонто. Однако стражи порядка отказываются раскрывать содержание сообщения и мотивы водителя, ссылаясь на тайну следствия.
Однако некоторые СМИ сообщают, что на странице Facebook, принадлежавшей водителю, Алеку Миняссяну, было написано:
"Началось восстание невольно воздерживающихся! Мы свергнем всех Чадов и Стейси! Приветствуйте великого джентльмена Эллиота Рождера!"
По всей видимости, речь идет об Эллиоте Роджере — человеке, который в 2014 году устроил стрельбу в кампусе Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Он убил 6 человек и ранил 7. Свое преступление он объяснил тем, что, как девственник, мстил сверстникам, более удачливым в амурных вопросах.
23 апреля 25-летний Миняссян, сидя за рулем арендованного минивэна, выехал на тротуар и насмерть сбил 10 пешеходов. Еще 15 человек получили травмы.
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