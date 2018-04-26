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В Челябинской области перекроют дороги из-за ремонта мостов
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В Челябинской области перекроют дороги из-за ремонта мостов 

АиФ 30 минут назад
Фото: АиФ
На нескольких участках дорог с субботы будут проблемы с проездом, сообщает сайт министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
«Временно ограничат движение машин через реки Кокуй, Ильяска, Бутубай, Колослейка с 28 апреля по 30 сентября 2018 года:
— на 33 км автомобильной дороги Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск,
— на 4 и 12 км автомобильной дороги Обручевка — Карабулак, — сообщает сайт ведомства.
С 28 апреля по 30 ноября 2018 года также будет введено временное ограничение на 35 км автомобильной дороги Аша — рабочий посёлок Кропачева — Шарлаш.
Ограничения вводятся в связи с плановым ремонтом мостов и мостовых переходов.
Напомним, с 16 апреля на дорогах Челябинской обалсти введены весенние ограничения для передвижения большегрузов.
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