В Челябинской области перекроют дороги из-за ремонта мостов

На нескольких участках дорог с субботы будут проблемы с проездом, сообщает сайт министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Временно ограничат движение машин через реки Кокуй, Ильяска, Бутубай, Колослейка с 28 апреля по 30 сентября 2018 года:

— на 33 км автомобильной дороги Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск,

— на 4 и 12 км автомобильной дороги Обручевка — Карабулак, — сообщает сайт ведомства.

С 28 апреля по 30 ноября 2018 года также будет введено временное ограничение на 35 км автомобильной дороги Аша — рабочий посёлок Кропачева — Шарлаш.

Ограничения вводятся в связи с плановым ремонтом мостов и мостовых переходов.

Напомним, с 16 апреля на дорогах Челябинской обалсти введены весенние ограничения для передвижения большегрузов.