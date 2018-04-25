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В Техасе три человека пострадали в результате стрельбы
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В Техасе три человека пострадали в результате стрельбы 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Три человека, включая двух сотрудников полиции, получили ранения в результате стрельбы в среду в городе Даллас, сообщило полицейское управление Далласа.
"Мы можем подтвердить, что два офицера полицейского управления Далласа получили огнестрельные ранения и находятся в критическом состоянии. Пожалуйста, молитесь за наших офицеров и их семьи", — сообщило полицейское управление в Twitter.
Согласно сообщению полиции, в инциденте также пострадал мирный житель. Информации о его состоянии пока нет.
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