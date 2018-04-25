В Техасе три человека пострадали в результате стрельбы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости . Три человека, включая двух сотрудников полиции, получили ранения в результате стрельбы в среду в городе Даллас, сообщило полицейское управление Далласа.

"Мы можем подтвердить, что два офицера полицейского управления Далласа получили огнестрельные ранения и находятся в критическом состоянии. Пожалуйста, молитесь за наших офицеров и их семьи", — сообщило полицейское управление в Twitter.

Согласно сообщению полиции, в инциденте также пострадал мирный житель. Информации о его состоянии пока нет.