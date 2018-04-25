Водитель врезался в грузовик и убежал после того как машина загорелась 

На Шереметьевской улице в Москве произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль, врезавшийся в грузовик, загорелся, после чего его водитель убежал с места аварии.
Очевидцы сообщили о том, что седан врезался в припаркованный грузовой автомобиль возле дома 23/2. Столкновение привело к возгоранию легковушки. Находившийся за рулем мужчина покинул салон и скрылся в неизвестном направлении, оставив машину на произвол судьбы.
В ГИБДД не исключают, что водитель был в нетрезвом состоянии. В данный момент полицейские работают на месте происшествия с целью выяснить детали аварии. Они сообщили, что пострадавших нет.
Еще одно ДТП с участием грузовой машины произошло вечером 24 апреля на пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника. Из-за перевернувшегося «КамАЗа» движение в сторону центра было затруднено в течение нескольких часов.