Водитель врезался в грузовик и убежал после того как машина загорелась

На Шереметьевской улице в Москве произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль, врезавшийся в грузовик, загорелся, после чего его водитель убежал с места аварии.

Очевидцы сообщили о том, что седан врезался в припаркованный грузовой автомобиль возле дома 23/2. Столкновение привело к возгоранию легковушки. Находившийся за рулем мужчина покинул салон и скрылся в неизвестном направлении, оставив машину на произвол судьбы.

ГИБДД не исключают, что водитель был в нетрезвом состоянии. В данный момент полицейские работают на месте происшествия с целью выяснить детали аварии. Они сообщили, что пострадавших нет.