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Водитель врезался в грузовик и убежал после того как машина загорелась
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Водитель врезался в грузовик и убежал после того как машина загорелась 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
На Шереметьевской улице в Москве произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль, врезавшийся в грузовик, загорелся, после чего его водитель убежал с места аварии.
Очевидцы сообщили о том, что седан врезался в припаркованный грузовой автомобиль возле дома 23/2. Столкновение привело к возгоранию легковушки. Находившийся за рулем мужчина покинул салон и скрылся в неизвестном направлении, оставив машину на произвол судьбы.
В ГИБДД не исключают, что водитель был в нетрезвом состоянии. В данный момент полицейские работают на месте происшествия с целью выяснить детали аварии. Они сообщили, что пострадавших нет.
Еще одно ДТП с участием грузовой машины произошло вечером 24 апреля на пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника. Из-за перевернувшегося «КамАЗа» движение в сторону центра было затруднено в течение нескольких часов.
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