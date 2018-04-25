Ещё
В центре Екатеринбурга Kia Rio после столкновения с Ford отбросило в светофор
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре Екатеринбурга Kia Rio после столкновения с Ford отбросило в светофор 

e1.ru 27 минут назад
Фото: e1.ru
Ночью на перекрестке улиц Свердлова и Азина столкнулись Kia Rio и Ford Focus. Ford ехал на зеленый свет по Азина, а водитель Kia в это же время пересекал перекресток, двигаясь по Свердлова. По словам водителя Ford, Kia ехала очень быстро и он не успел среагировать, врезался в заднюю часть иномарки.
После столкновения Kia отбросило в светофор, который не выдержал такого удара и разлетелся на части.
В Kia было четыре человека, трое из них пострадали, при этом один из пострадавших отказался от госпитализации. А двоих девушек, которые порезались стеклами, увезли на скорой.
Водитель Kia заявил сотрудникам ГИБДД, что не помнит, как произошло ДТП. После этого его отправили на медосвидетельствование.
e1.ru: последние новости
Через каждый метр — разбитый автомобиль: из-за снегопада на Московском тракте произошла серия ДТП Две машины с одного двора: екатеринбуржцы ищут угонщиков своих авто по записям видеокамер На подъезде к Екатеринбургу фура сбила лося
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Названы самые популярные в России иномарки
Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение