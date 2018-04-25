В центре Екатеринбурга Kia Rio после столкновения с Ford отбросило в светофор

Ночью на перекрестке улиц Свердлова и Азина столкнулись Kia Rio и Ford Focus Ford ехал на зеленый свет по Азина, а водитель Kia в это же время пересекал перекресток, двигаясь по Свердлова. По словам водителя Ford, Kia ехала очень быстро и он не успел среагировать, врезался в заднюю часть иномарки.

После столкновения Kia отбросило в светофор, который не выдержал такого удара и разлетелся на части.

В Kia было четыре человека, трое из них пострадали, при этом один из пострадавших отказался от госпитализации. А двоих девушек, которые порезались стеклами, увезли на скорой.