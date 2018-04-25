Ещё
СМИ: в Бразилии пьяный водитель протаранил здание детского сада, пострадали восемь детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: в Бразилии пьяный водитель протаранил здание детского сада, пострадали восемь детей 

ТАСС 17 минут назад
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь несовершеннолетних пострадали в Бразилии по вине пьяного водителя, который протаранил на автомобиле здание детского сада. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.
Инцидент произошел в муниципалитете Шапеко (штат Санта— Катарина) на юге страны. В момент ДТП в детском саду находились 24 ребенка в возрасте 4-5 лет и воспитательница. Восемь воспитанников были доставлены в местную больницу, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
С помощью алкотестера правоохранительные органы установили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Виновник ДТП получил незначительные травмы, однако полицейским пришлось защищать его от группы местных жителей, которые угрожали мужчине физической расправой.
ТАСС: последние новости
В Далласе в результате стрельбы ранены трое человек, включая двух полицейских Водителя перевернувшегося в Тверской области экскурсионного автобуса арестовали На полигон "Ядрово" прибыл грузовик из Нидерландов с комплектующими для системы дегазации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Названы самые популярные в России иномарки
Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение