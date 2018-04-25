СМИ: в Бразилии пьяный водитель протаранил здание детского сада, пострадали восемь детей 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь несовершеннолетних пострадали в Бразилии по вине пьяного водителя, который протаранил на автомобиле здание детского сада. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.
Инцидент произошел в муниципалитете Шапеко (штат Санта— Катарина) на юге страны. В момент ДТП в детском саду находились 24 ребенка в возрасте 4-5 лет и воспитательница. Восемь воспитанников были доставлены в местную больницу, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
С помощью алкотестера правоохранительные органы установили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Виновник ДТП получил незначительные травмы, однако полицейским пришлось защищать его от группы местных жителей, которые угрожали мужчине физической расправой.