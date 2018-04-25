СМИ: в Бразилии пьяный водитель протаранил здание детского сада, пострадали восемь детей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 апреля. / ТАСС /. По меньшей мере восемь несовершеннолетних пострадали в Бразилии по вине пьяного водителя, который протаранил на автомобиле здание детского сада. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

Инцидент произошел в муниципалитете Шапеко (штат Санта— Катарина) на юге страны. В момент ДТП в детском саду находились 24 ребенка в возрасте 4-5 лет и воспитательница. Восемь воспитанников были доставлены в местную больницу, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.