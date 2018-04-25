13 дальнобойщиков не дали одному человеку покончить жизнь самоубийством

Полицейские США оригинальным способом не дали человеку покончить жизнь самоубийством. Инцидент произошёл в штате Мичиган, на трассе 696 близ Детройта.

Как сообщает The Detroit News, около часа ночи 24 апреля, полицейские заметили человека, который задумал спрыгнуть с моста на дорогу. Стражи порядка не стали тратить время, чтобы отговорить его от самоубийства, а быстро привлекли к спасению водителей большегрузов. В итоге 13 фур выстроились под мостом таким образом, чтобы сократить «полёт» вниз. Так что даже если бы человек прыгнул, убиться он уже не смог.

Как рассказал лейтенант Майк Шоу, представитель полиции штата Мичиган, «испытание» длилось около трх часов. В итоге неудавшийся самоубийца сам покинул мост, после чего стражи порядка без лишнего шума задержали его, и отправили в больницу.