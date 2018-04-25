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Во Владивостоке невнимательная женщина совершила наезд на полицейского
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Во Владивостоке невнимательная женщина совершила наезд на полицейского 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В темное время суток во дворе одного из домов в Первомайском районе произошло ДТП с участием полицейского. Женщина за рулем малолитражки не убедилась в безопасности своего маневра и, сдавая задним ходом, совершила наезд на стража порядка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В результате падения полицейский получил различные ушибы груди и позвоночника, поэтому обратился за медицинской помощью в травмпункт. После осмотра врачами он был отправлен на амбулаторное лечение, а виновницу наезда задержали.
Выяснилось, что у женщины большой стаж вождения и она находится в трезвом виде. Причиной случившегося стала ее невнимательность за рулем. По факту аварии на гражданку был составлен административный протокол и выписан штраф. По факту случившегося проводится проверка.
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