Во Владивостоке невнимательная женщина совершила наезд на полицейского

В темное время суток во дворе одного из домов в Первомайском районе произошло ДТП с участием полицейского. Женщина за рулем малолитражки не убедилась в безопасности своего маневра и, сдавая задним ходом, совершила наезд на стража порядка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

В результате падения полицейский получил различные ушибы груди и позвоночника, поэтому обратился за медицинской помощью в травмпункт. После осмотра врачами он был отправлен на амбулаторное лечение, а виновницу наезда задержали.

Выяснилось, что у женщины большой стаж вождения и она находится в трезвом виде. Причиной случившегося стала ее невнимательность за рулем. По факту аварии на гражданку был составлен административный протокол и выписан штраф. По факту случившегося проводится проверка.