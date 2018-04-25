Женщина во Владивостоке совершила наезд на полицейского

В Первомайском районе Владивостока местная жительница, управляя автомобилем, совершила наезд на сотрудника правоохранительных органов . Об этом сообщил PRIMPRESS со ссылкой на источник в полиции.

Дорожно-транспортное

происшествие с участием полицейского произошло в темное время суток во дворе жилого дома. Женщина была невнимательна и не убедилась в безопасности совершаемого маневра. Когда она сдавала задним ходом, то наехала на правоохранителя.

В итоге в травмпункте у стража порядка были зафиксированы ушибы грудной клетки и позвоночника различной степени тяжести. После оказания первой медицинской помощи полицейского направили на амбулаторное лечение. Горожанку, неаккуратно управлявшую личным автомобилем, оштрафовали.

По факту аварии проводится проверка.

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