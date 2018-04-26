Во Владивостоке ребёнок выстрелил себе в голову из оставленного взрослыми пистолета

Об этом сообщается на сайте Приморского следственного управления СКР.

26 апреля 2018 года в одной из квартир дома во Фрунзенском районе города Владивостока Приморского края 9-летний мальчик во время игры с неосторожно оставленным взрослыми травматическим пистолетом выстрелил себе в голову и получил травму.

По данному несчастному случаю следственными органами регионального Следственного комитета России проводится доследственная проверка.

Сейчас мальчик находится под наблюдением медиков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.