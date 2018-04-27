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Во Владивостоке умер ребенок из-за неосторожного обращения с травматическим пистолетом
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Во Владивостоке умер ребенок из-за неосторожного обращения с травматическим пистолетом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В административном центре Приморского края скончался одиннадцатилетний мальчик, который нанес себе ранение при игре с травматическим пистолетом. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
"26 апреля 2018 года в одной из квартир дома во Фрунзенском районе города Владивостока 11-летний мальчик, играя неосторожно оставленным кем-то из взрослых травматическим пистолетом, произвел выстрел себе в область головы. Ребенок доставлен в медучреждение, однако спасти его не удалось. От полученных травм он умер", — говорится в сообщении.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее сообщалось, что спасатели закончили поиск пропавшего в Японском море судна «Восток». На борту находились 20 человек, все они считаются пропавшими без вести.
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