Ещё
Во Владивостоке умер ребенок, ранивший себя из травматического пистолета
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Владивостоке умер ребенок, ранивший себя из травматического пистолета 

РИА Новости 13 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Девятилетний мальчик во Владивостоке, который ранил себя при игре с травматическим пистолетом, скончался в больнице, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Накануне следователи сообщали, что в квартире во Фрунзенском районе Владивостока мальчик, играя неосторожно оставленным кем-то из взрослых травматическим пистолетом, выстрелил себе в голову. Его госпитализировали. СУСК начало проверку.
"Ребенок доставлен в медучреждение, однако спасти его не удалось. От полученных травм он умер. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.
По уголовному делу назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
РИА Новости: последние новости
ЕР предложила уголовное наказание для покинувших место ДТП пьяных водителей Перед "мостом глупости" в Петербурге установили дополнительные знаки Россиянка пострадала в результате инцидента в Торонто
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Пьяным водителям придумали новое наказание1
Škoda Auto будет производить продукцию в Германии
Бензин будет дорожать каждую неделю3
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение