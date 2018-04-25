Ремонт российских дорог сократил число ДТП на 5%

Масштабный ремонт федеральных трасс стал причиной сокращения на 5% количества аварий из‐за плохого состояния дорог. Однако не менее трети ДТП в России до сих пор происходит именно из‐за некачественного покрытия. По мнению специалистов, водителям следует учитывать состояние трассы при выборе скоростного режима, сообщила газета «Известия»

По данным издания, в 2017 году в России было зафиксировано 67,8 тысяч аварий

из-за плохих дорог. В докладе Научного центра безопасности дорожного движения МВД России указано, что чаще всего причиной ДТП становилось отсутствие или плохое качество разметки на проезжей части (55,8%), дорожных знаков в необходимых местах (23,5%), а также некачественная уборка трасс (16,6%).

Всего в России за прошлый год произошло 169 тысяч дорожных аварий. За год показатель сократился на 2,5%. В 2017 году, по информации Росавтодора, был проведен капитальный ремонт девяти тысяч километров дорог, в числе которых — трассы федерального значения. Самые масштабные работы велись в Центральном и Северо-Западном

федеральных округах.

По итогам нынешнего года ремонт должен быть проведен на всех федеральных трассах, общая длина которых составляет примерно 50 тысяч километров. Стартовавший приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» предполагает завершение к 2025 году работ по приведению в норму 85% дорог всех типов. По итогам прошлого года этот показатель составил 52,5%, годом ранее — 38%.

25 апреля на Шереметьевской улице в Москве произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль, врезавшийся в грузовик, загорелся, после чего его водитель убежал с места аварии.