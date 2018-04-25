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«На дороге гололед!»: в Екатеринбурге «четырнадцатая» залетела под ГАЗель, стоявшую перед светофором
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«На дороге гололед!»: в Екатеринбурге «четырнадцатая» залетела под ГАЗель, стоявшую перед светофором 

e1.ru 26 минут назад
Фото: e1.ru
Под утро в Екатеринбурге на перекрестке улиц Токарей и Татищева «четырнадцатая» залетела под ГАЗель, которая стояла перед светофором на красный свет. Водитель ВАЗа объяснил, что просто не смог затормозить: на дороге сильнейший гололед. Кроме того, на улице Токарей перед перекрестком с Татищева небольшая горка, это тоже сыграло свою роль: автомобиль просто скатился. Водитель свою вину не отрицает.
При этом, пока столкнувшиеся автомобили стояли на перекрестке, еще несколько автомобилей так же скользили, но, к счастью, водителям удалось избежать ДТП.
В результате ДТП у ГАЗели разбита фара и повреждена задняя рама. Легковушке повезло гораздо меньше: у нее разбита вся передняя часть. Ее пришлось увозить с места аварии на эвакуаторе.
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