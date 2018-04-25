В Ульяновской области угнали «скорую» из обиды на отказ в трудоустройстве

Подозреваемый в угоне медицинского « УАЗа », принадлежащего местной райбольнице, был задержан сотрудниками Росгвардии 22 апреля в рабочем поселке Кузоватово.

Сам автомобиль был обнаружен у железнодорожного переезда. За рулем ее находился 37-летний местный житель. Его немедленно доставили в полицию, где угонщик рассказал предысторию происшествия.

Оказывается, он хотел устроиться на работу водителем в местную районную больницу. Но его по каким-то причинам не взяли. Увидев вскоре пустующий «УАЗ», на котором он так хотел работать, мужчина сел за руль и отправился в автопутешествие.

По факту угона проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.