Пьяный мужчина без прав устроил ДТП с маршруткой в Улан-Удэ

Водитель « Хонды », не имеющий права управления ТС, следуя в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в « Фиат Дукато». В результате ДТП пассажирка микроавтобуса с переломом обеих костей левого предплечья госпитализирована, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Бурятии. Остальные пассажиры получили легкие ушибы и отказались проследовать в медицинское учреждение. В отношении водителя-нарушителя будет проведено расследование, по результатам которого, будет выбрана мера наказания.

«ФедералПресс» ранее писал: КС признал неконституционной норму, согласно которой скрывшийся с места ДТП водитель не может быть признан пьяным по свидетельским показаниям или другим доказательствам.

Поводом для рассмотрения в суде стало дело жителя Ивановской области. Он попал в аварию, в результате которой погибли двое его пассажиров. Мужчина скрылся с места ДТП, а спустя год сам пришел в полицию. Он заявил, что не нарушал ПДД и был трезв. При этом из показаний свидетелей следовало, что это не так. КС пришел к выводу, что указанная норма не предусматривает возможности признания водителей, находящихся в состоянии опьянения, если они скрылись с места ДТП. Это ставит их в более выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии. По этой причине суд постановил в течение года внести необходимые изменения в законодательство.