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Появятся ли беспилотные автомобили в ближайшие три года на дорогах Москвы?
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Появятся ли беспилотные автомобили в ближайшие три года на дорогах Москвы? 

Car.ru 11 минут назад
Фото: Car.ru
Можно ли говорить о внедрении беспилотных автомобилей на дороги общего пользование нашей страны в ближайшее время? Перспективы радужные, потому что это проект не двадцати лет, к счастью. Оценивать реально эту идею начали сейчас, а воплощать в жизнь её планируется через три года.
По крайней мере ближайшие три года выпускать их в самостоятельное «плавание» не планируется. Просто никто не хочет рисковать. Даже несмотря на то, что по Садовому кольцу разъезжает такой автомобиль «Яндекс. Драйв».
Дело в том, что он не является полностью беспилотным, ведь за его движением следит человек, который полностью будет нести ответственность в случае, если случится ДТП. Нужно подготовиться досконально, выпустить ряд законов, по которым отвечать за беспилотный автомобиль будет полностью его производитель. Как стало известно, рассматривается закон о том, чтобы автомобиль допускался на дороги общего пользования.
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