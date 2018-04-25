Появятся ли беспилотные автомобили в ближайшие три года на дорогах Москвы?

Можно ли говорить о внедрении беспилотных автомобилей на дороги общего пользование нашей страны в ближайшее время? Перспективы радужные, потому что это проект не двадцати лет, к счастью. Оценивать реально эту идею начали сейчас, а воплощать в жизнь её планируется через три года.

По крайней мере ближайшие три года выпускать их в самостоятельное «плавание» не планируется. Просто никто не хочет рисковать. Даже несмотря на то, что по Садовому кольцу разъезжает такой автомобиль «Яндекс. Драйв».

Дело в том, что он не является полностью беспилотным, ведь за его движением следит человек, который полностью будет нести ответственность в случае, если случится ДТП. Нужно подготовиться досконально, выпустить ряд законов, по которым отвечать за беспилотный автомобиль будет полностью его производитель. Как стало известно, рассматривается закон о том, чтобы автомобиль допускался на дороги общего пользования.