Ещё
Audi перевернулась на трассе: два человека попали в больницу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi перевернулась на трассе: два человека попали в больницу 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 25 апреля на трассе в Новосибирской области опрокинулась Audi А8: водителя и пассажира увезла скорая помощь.
Авария произошла около 4:00 на 9-м километре автодороги К18-Р в Ордынском районе.
«Водитель 1985 года рождения на автомобиле Audi А8 следовал со стороны рабочего посёлка Ордынское в сторону города Камень-на-Оби. Не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.
ngs.ru: последние новости
Лучше объехать: власти объявили о ремонте дороги на перекрёстке в центре Новосибирска Сибирячка попала под колёса Toyota на «Родниках» Грузовик перевернулся после столкновения с рейсовым автобусом под Новосибирском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые популярные в России иномарки
Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
Жертвы мечты: 10 автомобилей, с которыми можно «попасть»1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение