Audi перевернулась на трассе: два человека попали в больницу

Утром 25 апреля на трассе в Новосибирской области опрокинулась Audi А8: водителя и пассажира увезла скорая помощь. Авария произошла около 4:00 на 9-м километре автодороги К18-Р в Ордынском районе. «Водитель 1985 года рождения на автомобиле Audi А8 следовал со стороны рабочего посёлка Ордынское в сторону города Камень-на-Оби. Не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.