Ещё
Нарушитель ПДД скрыл следы, показал полицейским средний палец и сел в тюрьму
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нарушитель ПДД скрыл следы, показал полицейским средний палец и сел в тюрьму 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании суд приговорил к восьми месяцам тюремного заключения водителя, показавшего средний палец в камеру наблюдения на дороге. Об этом сообщает полиция графства Норт-Йоркшир.
Тимоти Хилла (Timothy Hill) обвиняли в использовании специального устройства, не позволяющего вычислить скорость, с которой движется автомобиль. В то время как в отношении него велось расследование, он, будучи за рулем своей машины, три раза оскорбил сотрудников полиции, показав неприличный жест.
Сначала мужчина отрицал, что превышал скорость. Однако в дальнейшем он сознался и сказал, что выбросил устройство в реку, чтобы избежать наказания. Его ему все же удалось избежать, так как суду так и не удалось выяснить, с какой скоростью он двигался в момент предположительного нарушения.
Он также признал, что оскорбил сотрудников полиции. «Если вы хотите привлечь наше внимание, то показывать средние пальцы в камеру, пока вы превышаете скорость в автомобиле, в котором нарушили правила дорожного движения, то это действительно отличный способ», — сказал глава дорожной полиции графства после вынесения приговора Хиллу.
В марте 2017 года сообщалось о французском автомобилисте, которому грозит четыре месяца тюрьмы за то, что он показал средний палец полицейскому радару.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые популярные в России иномарки
Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
Жертвы мечты: 10 автомобилей, с которыми можно «попасть»1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение