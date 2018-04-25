Нарушитель ПДД скрыл следы, показал полицейским средний палец и сел в тюрьму

В Великобритании суд приговорил к восьми месяцам тюремного заключения водителя, показавшего средний палец в камеру наблюдения на дороге. Об этом сообщает полиция графства Норт-Йоркшир.

Тимоти Хилла (Timothy Hill) обвиняли в использовании специального устройства, не позволяющего вычислить скорость, с которой движется автомобиль. В то время как в отношении него велось расследование, он, будучи за рулем своей машины, три раза оскорбил сотрудников полиции, показав неприличный жест.

Сначала мужчина отрицал, что превышал скорость. Однако в дальнейшем он сознался и сказал, что выбросил устройство в реку, чтобы избежать наказания. Его ему все же удалось избежать, так как суду так и не удалось выяснить, с какой скоростью он двигался в момент предположительного нарушения.

Он также признал, что оскорбил сотрудников полиции. «Если вы хотите привлечь наше внимание, то показывать средние пальцы в камеру, пока вы превышаете скорость в автомобиле, в котором нарушили правила дорожного движения, то это действительно отличный способ», — сказал глава дорожной полиции графства после вынесения приговора Хиллу.

В марте 2017 года сообщалось о французском автомобилисте, которому грозит четыре месяца тюрьмы за то, что он показал средний палец полицейскому радару.