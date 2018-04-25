Жительница Кузбасса переждала проходящий поезд, лежа между рельсами

Пьяная жительница Кемеровской области, переходившая железнодорожные пути перед приближающимся поездом, избежала гибели, упав между рельсами, передает РИА «Новости»

Инцидент произошел в районе станции Судженка.

«39-летняя жительница Яйского района в состоянии алкогольного опьянения переходила железную дорогу. Увидев приближающийся поезд, женщина легла в железнодорожную колею, то есть прямо вдоль рельсов, под поезд», — сообщили в Кузбасском линейном управлении МВД РФ.

По этой информации, машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд перед женщиной не удалось. Когда ее извлекли из-под состава, никаких повреждений у нее не оказалось. Врачи Яйской городской больницы подтвердили, что внутренних повреждений она также не получила.

Ранее сообщалось, что в Татарстане под колесами пассажирского поезда погибли 25-летний мужчина и восьмилетняя девочка. Проверяется информация, что погибший мог быть пьян.

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