Ещё
Жительница Кузбасса переждала проходящий поезд, лежа между рельсами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жительница Кузбасса переждала проходящий поезд, лежа между рельсами 

Мир24 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Пьяная жительница Кемеровской области, переходившая железнодорожные пути перед приближающимся поездом, избежала гибели, упав между рельсами, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в районе станции Судженка.
«39-летняя жительница Яйского района в состоянии алкогольного опьянения переходила железную дорогу. Увидев приближающийся поезд, женщина легла в железнодорожную колею, то есть прямо вдоль рельсов, под поезд», — сообщили в Кузбасском линейном управлении МВД РФ.
По этой информации, машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд перед женщиной не удалось. Когда ее извлекли из-под состава, никаких повреждений у нее не оказалось. Врачи Яйской городской больницы подтвердили, что внутренних повреждений она также не получила.
Ранее сообщалось, что в Татарстане под колесами пассажирского поезда погибли 25-летний мужчина и восьмилетняя девочка. Проверяется информация, что погибший мог быть пьян.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Наезд микроавтобуса в Торонто: 9 погибших и 16 пострадавших Туристический катер врезался в скалу у берегов Португалии Эксперт объяснила смысл изменений в правила проверок пьяных водителей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными6
Logan и Sandero ждет очередное обновление
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Названы самые популярные в России иномарки
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение