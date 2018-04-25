В Красноярске автомобиль за неправильную парковку обклеили стикерами

Жители Красноярска необычным способом решили бороться с неправильной парковкой. Так, припарковавшийся на проезде автомобиль горожане обклеили стикерами с неприличным рисунком. Снимок иномарки был опубликован в сообществе «ЧП Красноярск» в Instagram.

На фото видно, что вся машина обсыпана белым порошком и почти полностью обклеена цветными стикерами. На лобовом стекле разгневанные красноярцы из цветных бумажек выложили неприличный рисунок. В комментариях к фото пользователи соцсетей предположили, что случившееся — это месть за неправильную парковку. Однако не все поддержали такой способ борьбы с автохамами.

«Есть меры, посмотрят и привлекут к ответственности. Будут выплачивать ущерб. Вот прикольно. Если на то пошло, вызовите ГАИ , эвакуатор. Сделайте все по-человечески, но не в ущерб себе», — написал один из красноярцев.

У каждого своё доброе утро!

Публикация от ДТП/ЧП 18+ (@chpkras) 24 Апр 2018 в 6:51 PDT