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В Красноярске автомобиль за неправильную парковку обклеили стикерами
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В Красноярске автомобиль за неправильную парковку обклеили стикерами 

АиФ Красноярск 33 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Жители Красноярска необычным способом решили бороться с неправильной парковкой. Так, припарковавшийся на проезде автомобиль горожане обклеили стикерами с неприличным рисунком. Снимок иномарки был опубликован в сообществе «ЧП Красноярск» в Instagram.
На фото видно, что вся машина обсыпана белым порошком и почти полностью обклеена цветными стикерами. На лобовом стекле разгневанные красноярцы из цветных бумажек выложили неприличный рисунок. В комментариях к фото пользователи соцсетей предположили, что случившееся — это месть за неправильную парковку. Однако не все поддержали такой способ борьбы с автохамами.
«Есть меры, посмотрят и привлекут к ответственности. Будут выплачивать ущерб. Вот прикольно. Если на то пошло, вызовите ГАИ, эвакуатор. Сделайте все по-человечески, но не в ущерб себе», — написал один из красноярцев.
У каждого своё доброе утро!
Публикация от ДТП/ЧП 18+ (@chpkras) 24 Апр 2018 в 6:51 PDT
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