Автобус с пассажирами перевернулся на трассе Алапаевск — Екатеринбург

По данным ГИБДД, в двух произошедших утром в области авариях пострадало восемь человек, включая одного ребенка. Так в 5:45 утра произошла авария с участием автобуса, который ехал по маршруту Екатеринбург — Реж — Алапаевск со стороны Режа. Водитель не учел снегопад и не справился с управлением.

В итоге автобус занесло и опрокинуло в кювет. На тот момент в салоне находилось 30 пассажиров, четверо из них получили ушибы. Сейчас на месте аварии работает ГИБДД , которое выясняет все обстоятельства случившегося.

ГИБДД также напоминает, что из-за месячной нормы выпавших осадков на дорогах стало опасно. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и сменить стиль вождения на более плавный, а тем, кто уже «переобулся» в летнюю резину и вовсе воздержаться от поездок.