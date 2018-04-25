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Автобус с пассажирами перевернулся на заснеженной трассе под Екатеринбургом
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Автобус с пассажирами перевернулся на заснеженной трассе под Екатеринбургом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Четыре человека пострадали в результате вылета с трассы в Свердловской области рейсового автобуса с 29 пассажирами на борту, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Проезжавшие мимо водители сняли на видео последствия аварии.
ДТП произошло около 05:45 утра среды, 25 апреля, на трассе, связывающей Реж и Екатеринбург. На 45-м километре заметенной снегом скользкой дороги водитель не совладал с управлением — автобус занесло и выбросило на обочину, где он перевернулся на крышу.
Все пассажиры самостоятельно выбрались из салона, но четверым из них потребовалась помощь медиков: у одной из пострадавших женщин диагностирована черепно-мозговая травма, у остальных — колото-резаные ранения.
Обрушившийся на Свердловскую область снегопад вызвал целый вал ДТП — только за минувшие сутки и только в Екатеринбурге их было зафиксировано более сотни.
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