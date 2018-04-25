Четверо пострадали при опрокидывании рейсового автобуса под Екатеринбургом

В Свердловской области выясняют обстоятельства и причины ДТП с рейсовым автобусом на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск.

Как сообщает РИА «Новости», ДТП с участием рейсового автобуса произошло в 5.45 местного времени (3.45 мск) на 45-м километре участка автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в городе Березовский в Свердловской области.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса, который не учел погодные условия и допустил переворачивание транспортного средства.

Уточняется, что на момент опрокидывания в автобусе находились 30 пассажиров, четверо из них получили травмы.