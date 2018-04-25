Ещё
Четверо пострадали при опрокидывании рейсового автобуса под Екатеринбургом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четверо пострадали при опрокидывании рейсового автобуса под Екатеринбургом 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В Свердловской области выясняют обстоятельства и причины ДТП с рейсовым автобусом на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск.
Как сообщает РИА «Новости», ДТП с участием рейсового автобуса произошло в 5.45 местного времени (3.45 мск) на 45-м километре участка автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в городе Березовский в Свердловской области.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса, который не учел погодные условия и допустил переворачивание транспортного средства.
Уточняется, что на момент опрокидывания в автобусе находились 30 пассажиров, четверо из них получили травмы.
В настоящее время ГИБДД выясняет обстоятельства происшествия.
ИД «Собеседник»: последние новости
Семеро пострадали в ДТП с бетономешалкой и бензовозом под Ростовом В Татарстане поезд насмерть сбил пьяного мужчину и 8-летнюю девочку В Нижнем Новгороде автобус врезался в грузовик из-за самочувствия водителя
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные в России иномарки
Казахстан закрыл границу с Россией81
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник
МВД объяснило штрафы за езду по «выделенке» в выходные
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение