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Рейсовый автобус перевернулся на трассе под Екатеринбургом. Есть пострадавшие
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Рейсовый автобус перевернулся на трассе под Екатеринбургом. Есть пострадавшие 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: ЕАН
В среду, 25 апреля, на 45 километре трассы Екатеринбург — Реж-Алапаевск перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Свердловской области, передает «Интерфакс».
В салоне автобуса находились 30 человек, пострадали четыре пассажира — они получили ушибы
ГИБДД по региону.
По предварительной информации, из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. После этого транспортное средство перевернулось. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что, начиная с понедельника, в регионе начался снегопад, местам наблюдаются сильные порывы ветра.
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