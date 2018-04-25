Рейсовый автобус перевернулся на трассе под Екатеринбургом. Есть пострадавшие

В среду, 25 апреля, на 45 километре трассы Екатеринбург — Реж-Алапаевск перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Свердловской области, передает «Интерфакс».

В салоне автобуса находились 30 человек, пострадали четыре пассажира — они получили ушибы

По предварительной информации, из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. После этого транспортное средство перевернулось. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов

Ранее сообщалось, что, начиная с понедельника, в регионе начался снегопад, местам наблюдаются сильные порывы ветра.