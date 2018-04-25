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В апреле каждое шестое ДТП на курганских дорогах произошло из-за выезда на встречку
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В апреле каждое шестое ДТП на курганских дорогах произошло из-за выезда на встречку 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
С начала апреля на дорогах региона каждая шестая авария произошла из-за выезда на встречную полосу или нарушений водителями правил обгона. В девяти таких ДТП погибли пять человек, восемь получили травмы.
Многие автовладельцы, считают в отделении пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России в регионе, неправильно оценивают риск, в то время как обгон — один из самых опасных маневров. По Правилам дорожного движения, прежде чем начать маневр, водитель обязан убедиться, что встречная полоса, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. Если на участках видимость затрудняют рельеф местности, повороты, дома или деревья, идти на обгон по правилам нельзя. Речь идет и о погодных условиях: в апреле в территории Мишкинского района во время снегопада водитель легковой машины выехал на встречку и врезался в грузовой автомобиль.
— В результате происшествия водитель легкового автомобиля и его пассажир — 26-летняя девушка от полученных травм скончались на месте происшествия, — сообщает отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России в регионе.
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