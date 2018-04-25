Ещё
Ребенок пострадал в аварии под Екатеринбургом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ребенок пострадал в аварии под Екатеринбургом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ГИБДД, авария произошла в 4 утра на трассе Екатеринбург — Тюмень. Водитель автомобиля «Тойта», предположительно, уснул за рулем, и машина съехала с дороги и перевернулась.
В результате аварии пострадало двое взрослых пассажиров и двухлетний ребенок, который сидел в детском кресле. Взрослые получили сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки, малыш получил только ссадины лица.
Выяснилось, что пострадавшие везли ребенка в детскую больницу Екатеринбурга из Тугулыма. Одной из причин опрокидывания стали также летние шины, которые водитель успел сменить, не учтя непостоянство уральской погоды. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины случившегося.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Маршрутка и автобус с пассажирами столкнулись в Сочи В Красноярске с мая изменится схема движения нескольких городских автобусов Жители Киришского района оказались отрезаны от Новгородской области из-за размытия дороги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные в России иномарки
Казахстан закрыл границу с Россией81
Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник
Универсалы Lada Vesta начали продавать за евро
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение