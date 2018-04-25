Ребенок пострадал в аварии под Екатеринбургом 

По данным ГИБДД, авария произошла в 4 утра на трассе Екатеринбург — Тюмень. Водитель автомобиля «Тойта», предположительно, уснул за рулем, и машина съехала с дороги и перевернулась.
В результате аварии пострадало двое взрослых пассажиров и двухлетний ребенок, который сидел в детском кресле. Взрослые получили сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки, малыш получил только ссадины лица.
Выяснилось, что пострадавшие везли ребенка в детскую больницу Екатеринбурга из Тугулыма. Одной из причин опрокидывания стали также летние шины, которые водитель успел сменить, не учтя непостоянство уральской погоды. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины случившегося.