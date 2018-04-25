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В Приангарье инспекторы ГИБДД в ходе сплошных проверок транспорта будут выявлять нарушителей правил перевозки пассажиров
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В Приангарье инспекторы ГИБДД в ходе сплошных проверок транспорта будут выявлять нарушителей правил перевозки пассажиров 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
За 3 месяца 2018 года на территории
Иркутской области произошло 20 дорожно-транспортных происшествий с  участием водителей и пассажиров, которые, в нарушение требований правил
дорожного движения, не использовали ремни безопасности, детские
удерживающие устройства. В данных дорожно-транспортных происшествиях 13  человек погибли и 35 человек получили ранения различной степени тяжести,
из них 5 несовершеннолетних.
В предстоящие дни сотрудники
Госавтоинспекции проведут на территории Иркутской области сплошные
проверки автотранспорта, цель которых выявление водителей, игнорирующих
использование ремней безопасности, детских удерживающих устройств и  нарушающих другие правила перевозки пассажиров. В рейдовых мероприятиях
будет задействовано в общей сложности более 180 экипажей дорожной
полиции.
Напомним, что за 1 квартал нынешнего года
на дорогах области выявлено более 24 тысяч участников дорожного
движения, которые пренебрегли правилами применения ремней безопасности и  требованиями к перевозке детей, установленных ПДД.
Госавтоинспекция напоминает, что Кодексом
РФ об административных правонарушениях за нарушение правил применения
ремней безопасности предусмотрены штрафные санкции в размере 1000
рублей. В случае нарушения требований к перевозке детей, установленных
правилами дорожного движения, предусмотрен штраф в сумме 3000 рублей.
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