В Приангарье инспекторы ГИБДД в ходе сплошных проверок транспорта будут выявлять нарушителей правил перевозки пассажиров

За 3 месяца 2018 года на территории

Иркутской области произошло 20 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей и пассажиров, которые, в нарушение требований правил

дорожного движения, не использовали ремни безопасности, детские

удерживающие устройства. В данных дорожно-транспортных происшествиях 13 человек погибли и 35 человек получили ранения различной степени тяжести,

из них 5 несовершеннолетних.

В предстоящие дни сотрудники

Госавтоинспекции проведут на территории Иркутской области сплошные

проверки автотранспорта, цель которых выявление водителей, игнорирующих

использование ремней безопасности, детских удерживающих устройств и нарушающих другие правила перевозки пассажиров. В рейдовых мероприятиях

будет задействовано в общей сложности более 180 экипажей дорожной

полиции.

Напомним, что за 1 квартал нынешнего года

на дорогах области выявлено более 24 тысяч участников дорожного

движения, которые пренебрегли правилами применения ремней безопасности и требованиями к перевозке детей, установленных ПДД.

Госавтоинспекция напоминает, что Кодексом

РФ об административных правонарушениях за нарушение правил применения

ремней безопасности предусмотрены штрафные санкции в размере 1000

рублей. В случае нарушения требований к перевозке детей, установленных

правилами дорожного движения, предусмотрен штраф в сумме 3000 рублей.