На Режевском тракте опрокинулся рейсовый автобус, а на Тюменском — легковушка с маленьким пассажиром

Минувшей ночью на заснеженных дорогах области случилось несколько серьёзных аварий с пострадавшими.

На трассе Реж — Екатеринбург в 5:45 утра произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.

По предварительным данным ГИБДД по Свердловской области, водитель автобуса, который следовал из Режа в Екатеринбург, не учёл сложные метеорологические условия и не справился с управлением. Автобус вынесло с проезжей части и опрокинуло на бок. В салоне было 30 человек. Четверо из них получили ушибы.

В 4 утра на 219-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень автомобиль Toyota также слетел с проезжей части и опрокинулся. Предположительно, водитель уснул за рулём. Годовалый малыш, который сидел в детском кресле на заднем сиденье, получил ссадины лица. Двое взрослых пассажиров тоже пострадали. По данным ГИБДД, их отвезли в екатеринбургскую больницу с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. Водитель Toyota уже сменил резину на летнюю, что и послужило одной из причин ДТП.

В Екатеринбурге ночью также случилось несколько аварий. Так, на ВИЗе «четырнадцатая» залетела под ГАЗель. Неподалёку от железнодорожного вокзала столкнулись Kia Ford . А на Ново-Московском тракте перевернулся КамАЗ.