Ещё
На Режевском тракте опрокинулся рейсовый автобус, а на Тюменском — легковушка с маленьким пассажиром
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Режевском тракте опрокинулся рейсовый автобус, а на Тюменском — легковушка с маленьким пассажиром 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Минувшей ночью на заснеженных дорогах области случилось несколько серьёзных аварий с пострадавшими.
На трассе Реж — Екатеринбург в 5:45 утра произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.
По предварительным данным ГИБДД по Свердловской области, водитель автобуса, который следовал из Режа в Екатеринбург, не учёл сложные метеорологические условия и не справился с управлением. Автобус вынесло с проезжей части и опрокинуло на бок. В салоне было 30 человек. Четверо из них получили ушибы.
В 4 утра на 219-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень автомобиль Toyota также слетел с проезжей части и опрокинулся. Предположительно, водитель уснул за рулём. Годовалый малыш, который сидел в детском кресле на заднем сиденье, получил ссадины лица. Двое взрослых пассажиров тоже пострадали. По данным ГИБДД, их отвезли в екатеринбургскую больницу с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. Водитель Toyota уже сменил резину на летнюю, что и послужило одной из причин ДТП.
В Екатеринбурге ночью также случилось несколько аварий. Так, на ВИЗе «четырнадцатая» залетела под ГАЗель. Неподалёку от железнодорожного вокзала столкнулись Kia и Ford. А на Ново-Московском тракте перевернулся КамАЗ.
Накануне ГИБДД и МЧС обратились к уральским водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах: учитывать погодные условия, выбирать правильный скоростной режим и не выезжать на трассы без острой необходимости, особенно если автомобиль уже на летней резине.
e1.ru: последние новости
Через каждый метр — разбитый автомобиль: из-за снегопада на Московском тракте произошла серия ДТП В центре Екатеринбурга Kia Rio после столкновения с Ford отбросило в светофор На Ново-Московском тракте Opel перелетел через разделительную полосу и врезался в машины на встречке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные в России иномарки
Казахстан закрыл границу с Россией81
Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник
Универсалы Lada Vesta начали продавать за евро
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение