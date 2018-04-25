Резонансное ДТП в Салехарде: 20-летний папа вез двухлетнего ребенка без детского кресла

В Салехарде за рулем автомобиля, который вчера, 24 апреля, попал в дорожно-транспортное происшествие на Чубынина, был начинающий водитель.

Стаж вождения 20-летнего горожанина 2 года. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил руководитель службы пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции ЯНАО Максим Собянин. В момент аварии его 2-летний сын находился на первом пассажирском сидении без детского удерживающего устройства. Мальчика госпитализировали в Салехардскую окружную клиническую больницу с различными травмами.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при выезде из прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю, движущемуся по главной дороге», — пояснил Максима Собянин.

Руководитель службы пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции ЯНАО отметил, что в этом году произошел 100-процентный рост ДТП с участием детей по сравнению с прошлым годом. В 2017 году было 12 ДТП, в этом году 24 ДТП, в которых пострадали 25 детей. Из них 12 случаев с детьми-пассажирами, в которых пострадали 12 детей. В 3 этих случаях было нарушение правил перевозки детей. Еще в 12 ДТП пострадали дети-пешеходы, из них 13 несовершеннолетних получили травмы.

Госавтоинспекторы регионы обращаются к водителям, особенно к начинающим, соблюдать правила дорожного движения и быть предельно бдительными на дороге. В обязательном порядке использовать детские удерживающие устройства для перевозки детей, уделять повышенное внимание при движении в районах пешеходных переходов. Пешеходам перед переходом проезжей части по пешеходному переходу обязательно убедиться в собственной безопасности.

За сутки на Ямале произошло 9 ДТП, в которых 1 ребенок получил травмы.

С начала года в округе случилось 2315 ДТП, в которых 15 человек погибли, 185 получили травмы из них 25 детей.